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18. 11. 2019

Трамп раскритиковал помощницу Пенса

 
Президент США Дональд Трамп в Twitter высказал критику в адрес помощницы вице-президента США Майка Пенса Дженнифер Уильямс, назвавшей "неуместным" телефонный разговор главы государства со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.
 
"Советую Дженнифер Уильямс... прочитать обе расшифровки президентских звонков и посмотреть заявление Украины... И разработать атаку на президента получше!" - написал американский лидер.

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Напомним, помощница по внешней политике вице-президента Майка Пенса Дженнифер Уильямс заявила, что телефонный звонок между Трампом и Зеленским был "необычным и неуместным".

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Источник: korrespondent.net
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