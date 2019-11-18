Трамп раскритиковал помощницу Пенса

Президент США Дональд Трамп в Twitter высказал критику в адрес помощницы вице-президента США Майка Пенса Дженнифер Уильямс, назвавшей "неуместным" телефонный разговор главы государства со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

"Советую Дженнифер Уильямс... прочитать обе расшифровки президентских звонков и посмотреть заявление Украины... И разработать атаку на президента получше!" - написал американский лидер.



Трамп: Мне не нужна Украина для победы над Байденом



Напомним, помощница по внешней политике вице-президента Майка Пенса Дженнифер Уильямс заявила, что телефонный звонок между Трампом и Зеленским был "необычным и неуместным".

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Источник: korrespondent.net