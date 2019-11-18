В ходе протестов в Афинах арестовали почти 30 человек

В ходе протестов в Афинах полиция арестовала 28 человек. 20 из них подозревают в столкновениях с правоохранительными органами, восемь человек пытались пронести в дома бутылки с зажигательной смесью, сообщает AMNA.
Протесты в Иране: отключена мобильная связь
Ранее сообщалось, что антиправительственные акции протеста возобновились в Грузии. Участники возмущены из-за отклонения парламентом избирательной реформы.
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Источник: korrespondent.net
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