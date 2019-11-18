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18. 11. 2019

Самолет с Клинтон на борту совершил экстренно сел


Вылетевший из Нью-Йорка в Вашингтон самолет, на борту которого находилась бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, вернулся обратно из-за неисправности, сообщает телеканал CNN.

Уже находясь в небе, пилоты сообщили, что лайнер начало сильно трясти. В это же время на территории аэропорта был обнаружен металлический кусок, предположительно принадлежащий вылетевшему самолету. Командир корабля принял решение вернуться.

Самолет компании American Airlines благополучно приземлился(в 22:15 по Киеву). Пассажиры смогли улететь на другом рейсе, они прибыли в Вашингтон в 15:45 (23:45).

Самолет Air France совершил экстренную посадку в Токио

Напомним, ранее самолет с премьером Болгарии Бойко Борисовым экстренно сел в Софии из-за поломки.

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Источник: korrespondent.net
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