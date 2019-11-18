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18. 11. 2019

В Тихом океане произошло сильное землетрясение


Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в понедельник, 18 ноября, близ острова Гуам в Тихом океане, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр землетрясения располагался примерно в 41 километре к северо-западу от населенного пункта Йиго. Очаг залегал на глубине около 67 километров. 

Население острова составляет около 210 тысяч человек.

Информации о пострадавших, разрушениях и об угрозе цунами пока нет.

Во Франции из-за землетрясения на месяц остановили АЭС

Напомним, в сентябре в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,5, в результате которого погибли по меньшей мере 20 человек.

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Источник: korrespondent.net
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