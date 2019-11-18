Мадуро объявил о высылке дипломатов Венесуэлы из Боливии

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что все работавшие в Боливии дипломаты его страны вернулись на родину.
"Сегодня после преследований и угроз в Боливии весь дипломатический персонал вернулся в Венесуэлу", - сказал он в ходе своего выступления на телевидении.
Мадуро подчеркнул, что к власти в Боливии пришли "нацистско-фашистские"силы.
Ранее новые власти Боливии объявили о высылке венесуэльских дипломатов. Боливийское переходное правительство заявило о признании лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо президентом страны.
Напомним, президент Боливии Эво Моралес, а затем и все высшее руководство страны объявили об отставках, спустя 19 дней протестов и политического кризиса, начавшихся в стране после прошедших 20 октября президентских выборов, на которых были зафиксированы и подтверждены факты мошенничества.
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Источник: korrespondent.net
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