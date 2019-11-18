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18. 11. 2019

Мадуро объявил о высылке дипломатов Венесуэлы из Боливии


Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что все работавшие в Боливии дипломаты его страны вернулись на родину.

"Сегодня после преследований и угроз в Боливии весь дипломатический персонал вернулся в Венесуэлу", - сказал он в ходе своего выступления на телевидении.

Мадуро подчеркнул, что к власти в Боливии пришли "нацистско-фашистские"силы.

Ранее новые власти Боливии объявили о высылке венесуэльских дипломатов. Боливийское переходное правительство заявило о признании лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо президентом страны.

Напомним, президент Боливии Эво Моралес, а затем и все высшее руководство страны объявили об отставках, спустя 19 дней протестов и политического кризиса, начавшихся в стране после прошедших 20 октября президентских выборов, на которых были зафиксированы и подтверждены факты мошенничества.

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Источник: korrespondent.net
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