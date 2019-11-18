В Ираке началась новая волна антиправительственных протестов

В ряде городов Ирака в воскресенье, 17 ноября, тысячи людей вновь вышли на антиправительственные демонстрации. Rроме Багдада, протесты прошли в Куте, Эн-Неджефе, Дивании, Насирии и Басре.

Отмечается, что на демонстрациях то и дело звучат антииранские лозунги, поскольку некоторые активисты полагают, что нынешнее правительство в Багдаде получает поддержку из Тегерана. В то же время некоторые эксперты отмечают сходство лозунгов на демонстрациях в Ираке с требованиями протестующих в близлежащем Ливане. Как сообщает агентство AFP, на площади Тахрир в Багдаде активисты держат транспаранты, на которых написано: "От Бейрута до Багдада, единая революция против коррупции".

При этом главное отличие антиправительственных акций в двух странах заключается в том, что в Ливане они проходят мирно, а в Ираке – с массивным применением насилия. По последним данным, с начала протестов в Ираке было убито более 330 человек, в основном демонстрантов. Несколько человек погибли в результате применения полицией боевых патронов и слезоточивого газа, отмечает агентство.

В центре столкновений демонстрантов с полицией в Багдаде все чаще оказываются мосты, соединяющие так называемую "зеленую зону", где расположены министерства страны и посольства других государств, с остальными районами иракской столицы. Так, в воскресенье демонстранты "отвоевали" у полиции мост Аль-Ахрар, на котором активисты соорудили баррикады из мусорных контейнеров, старых шкафов и частей металлических изделий. В субботу демонстранты также установили контроль над отдельными участками моста Синак. Еще один мост, аль-Джумхурия, находится в руках демонстрантов уже с начала октября.

Напомним, антиправительственные протесты продолжаются в Ираке с 1 октября. Активисты выступают против коррумпированных элит, недостаточных мер по борьбе с безработицей, а также неэффективного сектора государственных услуг, из-за которого, по мнению демонстрантов, в стране остро стоит проблема плохого снабжения домов водой и электричеством. Кроме того, активисты требуют отставки правительства премьер-министра Аделя Абделя Махди, смены элит и проведения реформы политической системы.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

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Источник: korrespondent.net