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18. 11. 2019

Сутки в зоне ООС: 16 обстрелов, ВСУ без потерь

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 17 ноября, 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Украинские военные не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в понедельник, 18 ноября.

Так, враг вел обстрелы из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, противотанкового ракетного комплекса (ПТРК), гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы зафиксированы вблизи населенных пунктов Новомихайловка, Водяное, Красногоровка (два раза), Лебединское (два раза), Авдеевка (два раза), Павлополь, Крымское, Луганское (два раза), Новолуганское (два раза), Троицкое и Травневое.

С начала нынешних суток на Донбассе обстрелов не было.

Напомним, что накануне на Донбассе зафиксировали 15 обстрелов со стороны сепаратистов. Тогда погиб один украинский военный. Враг активно применял оружие, запрещенное Минскими соглашениями.

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Источник: korrespondent.net
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