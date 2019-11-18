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18. 11. 2019

В США расстреляли 10 человек на вечеринке

В американском городе Фресно в штате Калифорния произошла стрельба на семейной вечеринке. По меньшей мере 10 человек получили огнестрельные, из них четверо скончались. Об этом сообщает местный телеканал KSEE24 в понедельник, 18 ноября.

По данным полиции, инцидент произошел около 18.00 в воскресенье (04.00 понедельника по Киеву). Неизвестные пробрались на задний двор дома, где жители дома и их друзья собрались на вечеринку и смотрели футбольный матч. Злоумышленники открыли огонь, ранив десять человек. Тела троих жертв были найдены на заднем дворе дома. Семеро раненых были госпитализированы. Позже один из них умер.

К моменту приезда полиции подозреваемым удалось скрыться.

Накануне произошла стрельба в американском городе Сан-Диего в штате КалифорнияТогда погибли пять человек, в том числе трое детей.

Ранее подросток открыл стрельбу в школе города Санта-Кларита в Калифорнии, в результате минимум шесть человек получили ранения.

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Источник: korrespondent.net
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