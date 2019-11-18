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18. 11. 2019

В Германии рассказали о видении НАТО, отличном от высказанного Макроном

Германия не разделяет критику НАТО, высказанную президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в интервью журналу Welt в понедельник, 18 ноября.

Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия согласна с тем, что европейскому сотрудничеству в области безопасности необходимо расширять сотрудничество, но в Парижа другая точка зрения, чем у Берлина.

"Когда Франция говорит о расширении европейского сотрудничества в области обороны, они говорят о стратегической автономии. Французы стремятся к сильному европейскому сотрудничеству для замены НАТО", - сказала Крамп-Карренбауэр.

"Моя точка зрения заключается в том, что любое укрепление европейской обороны также укрепляет европейскую опору НАТО", - сказала она.

Крамп-Карренбауэр добавила, что "военная культура Франции отличается от немецкой".

"Это отражено в последних предложениях ее президента. Но в Германии также есть свои интересы", - сказала немецкий министр обороны.

Вместе с тем она подчеркнула важность партнерства Берлина и Франции и его интеграции в НАТО.

Напомним, что президент Франции заявил о "смерти мозга" НАТО. Макрон раскритиковал отсутствие координации по стратегическим решениям между США и их союзниками по альянсу.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель и генсек НАТО Йенс Столтенберг выразили несогласие с оценкой Макрона в адрес альянса.

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Источник: korrespondent.net
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