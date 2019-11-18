Протесты в Иране: власти компенсируют убытки от роста цен на бензин

В Иране будут выплачиваться субсидии населению для компенсации убытков, связанных с ростом цен на бензин. О таком решении иранских властей сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ISNA в понедельник, 18 ноября.

Отмечается, что денежные выплаты начнутся уже сегодня вечером. Их получат самые бедные слои населения, наиболее пострадавшим от повышения цен.

Субсидии получат около 19 млн семей. Сумма выплат будет зависеть от количества членов семьи.

Напомним, 16 ноября в Иране начались протесты против решения властей повысить цены на бензин. Полиция Ирана применила огнестрельное оружие против протестующих. Очевидцы заявили о гибели минимум двоих человек.

Вскоре стало известно, что в Иране отключена мобильная связь, также почти на всей территории страны не работает интернет.

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Источник: korrespondent.net