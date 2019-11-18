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18. 11. 2019

Пенсионер пошел купаться в море на Гоа и умер

Пожилой турист умер в Аравийском море во время купания. Инцидент произошел в индийском штате Гоа. Об этом сообщает местное издание The Times of India.

Воскресным вечером, 17 ноября, российский 64-летний турист отправился купаться в море. Когда он не вернулся, его жена обратилась к спасателям. По словам женщины, ее супруг был отличным пловцом.

Спасатели отправились в море на гидроциклах и вскоре нашли тело туриста в 50 метрах от берега. Точная причина смерти еще не известна, но по предварительным данным у пенсионера в море случился инсульт.

Ранее сообщалось, что во Франции в желудке акулы нашли руку туриста. Также Корреспондент писал о том, что в Камбодже туристки умерли после таблеток от рвоты.

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Источник: korrespondent.net
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