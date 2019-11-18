Протесты в Тбилиси: активисты заблокировали здание парламента

В Тбилиси в Грузии протестующие провели ночь на территории возле здания парламента Грузии. Об этом сообщает ИнтерпрессНьюс в понедельник, 18 ноября.

Протесты продолжаются из-за требований участников провести избирательную реформу.

В течение всей ночи на территории возле парламента было спокойно. Произошло несколько мелких инцидентов, которые правоохранители быстро остановили. Со всех сторон здания парламента стоят палатки.

Баррикады из мешков с песком и остатками строительных материалов устроены на улицах Читадзе, Зубалашвили и Чичинадзе и у входов в парламент, а со стороны улицы Чичинадзе парламентские ворота заперты на замок.На всей территории возле парламента остаются правоохранители, ограничено автомобильное движение.

Good morning Tbilisi! pic.twitter.com/LYIsglXFba — Robin Fabbro (@RobinFabbro) November 18, 2019

По словам участников акции, депутаты не смогут войти в здание до тех пор, пока главное требование протестующих о проведении выборов по пропорциональной системе не будет выполнено.

Напомним, что ранее протестующие в Тбилиси провели ночь в палатках. Участники акции протеста выступают против провала голосования в парламенте по внесению конституционных поправок о выборах.

Также сообщалось, что в Грузии после стычек с полицией есть пострадавшие. На фоне протестов в центральном офисе Грузинской мечты прошло заседание правящего большинства.

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Источник: korrespondent.net