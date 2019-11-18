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18. 11. 2019

Президент Сербии выписался из больницы

Президент Сербии Александар Вучич покинул Военно-медицинскую академию в Белграде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на национальное телевидение страны в понедельник, 18 ноября.

Отмечается, что состояние сербского лидера стабильное, и он выписан из больницы домой.

Ранее Вучич заявил, что 18 ноября вернется к выполнению своих обязанностей.

Напомним, что вечером 15 ноября Александар Вучич попал в больницу из-за хронических проблем с сердцем.

Накануне стало известно, что врачи срочно предприняли необходимые меры, а организм Вучича хорошо отреагировал на терапию.

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Источник: korrespondent.net
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