В Венеции новый прилив: ущерб оценивают в миллиард евро

В Венеции в воскресенье, 17 ноября, после двух приливов вода опять поднялась до 1 метра 50 сантиметров. По информации мэра города Луиджи Бруньяро, наводнение обошлось Венеции в миллиард евро, сообщает Euronews.

17 ноября ни один банкомат в Венеции не работал. Известным на весь мир памятникам архитектуры нанесен серьезный ущерб, повреждены более 50 церквей.

Залитые водой гостиницы начинают выражать серьезное беспокойство массовой отменой брони туристами со всего мира.

В минувший четверг, после того, как вода поднялась в Венеции до исторической отметки в 1 метр 87 сантиметров (больше было только однажды: 4 ноября 1966 года, когда вода достигла метра 94 сантиметров), премьер-министр Джузеппе Конте объявил чрезвычайное положение и выделил из бюджета 20 миллионов евро на "самые срочные нужды".

Спасать приходится не только здания, но и десятки затопленных лодок, гондол и катеров. Члены спасательной команды Венеции приобретают новые навыки: как проплыть на патрульном катере под ставшими вдруг низкими мостами и не застрять.

Напомним, 13 ноября уровень воды в Венеции поднялся до критической отметки в 187 см, что стало вторым значением за всю историю наблюдений. Более 80% города было затоплено.

Ранее Корреспондент.net рассказывал подробности о сильнейшем с 1960-х годов наводнение в столице провинции Венето. Одной из причин того, что Венеция уже к 2028 году станет непригодной для жизни, стала коррупция местных чиновников, а не только климатические изменения.

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Источник: korrespondent.net