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18. 11. 2019

В ЕС утвердили решение о подписании визового договора с Беларусью

Совет ЕС утвердил решение о подписании с Беларусью соглашения об облегчении выдачи виз. Об этом свидетельствует документ, обнародованный в понедельник, 18 ноября.

"Настоящим разрешается подписание от имени ЕС соглашения c республикой Беларусь об облегчении выдачи виз", – говорится в опубликованном в Официальном журнале решении.

В нем также указано, что "настоящим председатель Совета уполномочен назначить лицо, уполномоченное подписать соглашение".

Напомним, в сентябре нынешнего года президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение подписать соглашение с ЕС об упрощении выдачи виз и о реадмиссии.

Также на прошлой неделе Лукашенко впервые за долгое время посетил страну ЕС – Австрию.

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Источник: korrespondent.net
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