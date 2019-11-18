Трамп утверждает, что Зеленский не знал о блокировке военной помощи Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не знал о задержке военной помощи США Украине. Об этом Трамп написал в Twitter в понедельник, 18 ноября.

"Республиканцы и другие должны помнить, что украинский президент и министр иностранных дел сказали, что на них не оказывалось давление. Кроме того, они даже не знали, что деньги (военная помощь США Украине - ред.) не были выплачены, и получили деньги без каких-либо условий. Но почему Германия, Франция (Европа) не платят?", - написал Трамп.

Президент США также назвал демократов "сумасшедшими" и "ничего не делающими", заявив, что они превратили импичмент в оружие для борьбы с ним.

Трамп также раскритиковал сотрудницу внешней разведки и помощницу вице-президента США Майка Пенса Дженнифер Уильямс, после того, как она в ходе слушаний в Конгрессе заявила, что телефонный разговор Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским 25 июля был "неуместным".

"Скажите Дженнифер Уильямс, кто бы это ни был, прочитать обе расшифровки президентских звонков и посмотреть только что выпущенное заявление из Украины", - написал Трамп.

"Потом ей следует встретиться с другими противниками Трампа, которых я не знаю и по большей части никогда не слышал о них, и разработать атаку на президента получше!" - добавил он.

В свою очередь, The Wall Street Journal сообщает, что постпред США в Европейском Союзе Гордон Сондланд держал высокопоставленных чиновников в администрации Трампа в курсе усилий, направленных на то, чтобы убедить Украину начать расследование в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера.

Согласно письмам, оказавшимся в распоряжении издания, 19 июля, за день до того, как президент должен был провести разговор с главой Украины Владимиром Зеленским, Сондланд отправил по электронной почте письмо группе должностных лиц администрации, включая исполняющего обязанности руководителя администрации Белого дома Мика Малвейни и министра энергетики Рика Перри, в котором сообщил, что Зеленский готов заверить Трампа в том, что он начнет расследование.

"Я только что говорил с Зеленским. Он готов принять звонок президента. Заверит его, что намерен провести полностью прозрачное расследование и "перевернет каждый камень", - написал Сондланд.

Он также добавил, что президент Украины очень хотел, чтобы этот звонок состоялся до парламентских выборов 21 июля.

Малвейни ответил, что попросил Совет нацбезопаности запланировать звонок на следующий день.

Напомним, 13 ноября в Конгрессе начались открытые слушания по делу импичмента Трампа. Расследование о возможных злоупотреблениях властью президента США перешли в формат прямого эфира.

Процедуру импичмента инициировали, когда выяснилось, что в ходе июльского разговора с Зеленским Трамп попросил его начать расследование против Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Трамп: Мне не нужна Украина для победы над Байденом

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Источник: korrespondent.net