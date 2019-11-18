Пакистан испытал баллистическую ракету

Пакистан провел успешные испытания баллистической ракеты малого радиуса действия Шахин-1. Об этом сообщил представитель Вооруженных сил Пакистана генерал Асиф Гафур в понедельник, 18 ноября.

"Пуск был проведен для проверки оперативной готовности Командования стратегических сил армии", – говорится в сообщении.

Ракета Шахин-1 класса земля-земля способна нести любые типы боеголовок, включая ядерные, на расстояние до 650 километров.

Pakistan successfully conducted training launch of SSBM

Shaheen-1 capable of delivering all types of warheads upto range of 650 KMs. Launch was aimed at testing operational readiness of Army Strategic Forces Command (ASFC) ensuring Pakistan’s credible minimum deterrence. pic.twitter.com/xXynslmjLt — DG ISPR (@OfficialDGISPR) November 18, 2019

Напомним, в августе Пакистан осуществил испытательный запуск баллистической ракеты класса земля-земля Газнави. Она способна доставлять боеголовки разных типов на расстояние до 290 километров.

Также сообщалось, что 16 ноября в Индии успешно испытали баллистическую ракету среднего радиуса действия Agni II. Ее запустили на две тысячи километров.

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Источник: korrespondent.net