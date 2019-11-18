Начался процесс передачи украинских кораблей - СМИ

Российская сторона начала передачу Украине двух катеров и буксира, задержанных год назад в Керченском проливе. Об этом в понедельник, 18 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

"Процесс передачи начался", - сказал собеседник.

Тем временем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что передача кораблей никак не связана с международным трибуналом.

"Это [возвращение кораблей] никак не связано с международным трибуналом. Никакой связи здесь нет и быть не может", - подчеркнул представитель Кремля.

Говоря о передаче кораблей, он напомнил, что на них "было совершено нарушение государственной границы Российской Федерации".

"Этим занимаются наши пограничники, Федеральная служба безопасности", - отметил он, посоветовав обращаться за комментариями в эти структуры.

Напомним, российские пограничники атаковали и захватили три украинских судна - бронекатера Никополь и Бердянск, а также буксир Яны Капу - 25 ноября 2018 года. Экипаж кораблей захватили, обвинили в незаконном пересечении границы и арестовали.

25 мая 2019 года Международный трибунал по морскому праву ООН постановил, что никакого уголовного правонарушения не было, а Россия должна освободить моряков и вернуть Украине корабли. Россия данное решение не выполнила.

На минувших выходных стало известно, что корабли покинули порт Керчи и буксируются в нейтральные воды, где 18 ноября их передадут украинским военным.

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Источник: korrespondent.net