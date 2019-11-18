Лента RSS
Подписаться на ленту
18 ноября 2019, понедельник, 17:03
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,26
18. 11. 2019

Германия увеличит расходы на оборону, как того требует НАТО

В следующем году Германия увеличит свои оборонные расходы, чтобы приблизиться к цели в 2%, как того требует НАТО. Об этом сообщает DPA в понедельник, 18 ноября.

Незадолго до декабрьского саммита НАТО Германия уведомит альянс о том, что потратит на оборону 50,25 миллиарда евро или 1,42 процента ВВП. В 2019 году оборонный бюджет страны составил 1,36 процента.

Показатель Германии в 50,25 миллиарда евро соответствует увеличению примерно на 6,2 процента по сравнению с текущими расходами в 47,32 миллиарда евро.

На прошлогоднем саммите НАТО президент США Дональд Трамп угрожал выйти из блока, если все союзники не начнут тратить 2% своего ВВП на оборону. Он регулярно жалуется на несправедливое распределение финансового бремени в НАТО и, в частности, критикует Германию.

НАТО призвал всех союзников представить свои новые прогнозы на 2020 год до встречи глав государств и правительств в Лондоне 3-4 декабря. Новые цифры впервые будут обсуждаться на встрече министров иностранных дел в среду.

Напомним, что президент Франции заявил о "смерти мозга" НАТО. Макрон раскритиковал отсутствие координации по стратегическим решениям между США и их союзниками по альянсу.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель и генсек НАТО Йенс Столтенберг выразили несогласие с оценкой Макрона в адрес альянса.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Из почтовой переписки:
- Абрам, по-моему, наши письма вскрывают. Посылаю тебе в этом письме мой волос.
- Изя, всё нормально! Волос получил!
- Абрам, а я его в конверт не клал!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.