Лента RSS
Подписаться на ленту
18 ноября 2019, понедельник, 17:04
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,26
18. 11. 2019

Турист оказался в коляске после купания в озере

Турист искупался в африканском озере и у него “отняло ноги”. Об этом пишет Mirror.

Британец 32-летний Джеймс Майкл вместе с друзьями отправился путешествовать по юго-востоку Африки. Мужчины провели пять дней на озере Ньяса, в котором купались.

Когда турист вернулся в Англию, он заметил, что у него немеют ноги. Сперва он списал ощущения на езду на велосипеде. После того, как она начал испытывать трудности во время подъема по ступенькам, мужчина обратился к врачам.

Со временем спина и руки Майкла покрылись жуткой сыпью. Тогда врачи обнаружили в организме англичанина тропический червей-паразитов.

Cмотрите фотогалерею: Турист оказался в коляске после купания в озере

Они, вероятно, попали в организм через половые органы и отложить там яйца. Размножение паразитов дало осложнения на позвоночник и привело к параличу ног.

После того, как возбудитель инфекции был уничтожен, Майкл провел много времени в инвалидной коляске, затем передвигался на костылях. По прогнозам врачей, вероятность туриста полностью восстановиться составляет 30%, а произойдет это не ранее чем через десять лет.

Ранее сообщалось, что американца парализовало из-за речной воды в носу. Также Корреспондент писал о том, что миксер "задушил" женщину шарфом на глазах у сына.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Из почтовой переписки:
- Абрам, по-моему, наши письма вскрывают. Посылаю тебе в этом письме мой волос.
- Изя, всё нормально! Волос получил!
- Абрам, а я его в конверт не клал!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.