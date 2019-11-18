Турист оказался в коляске после купания в озере

Турист искупался в африканском озере и у него “отняло ноги”. Об этом пишет Mirror.

Британец 32-летний Джеймс Майкл вместе с друзьями отправился путешествовать по юго-востоку Африки. Мужчины провели пять дней на озере Ньяса, в котором купались.

Когда турист вернулся в Англию, он заметил, что у него немеют ноги. Сперва он списал ощущения на езду на велосипеде. После того, как она начал испытывать трудности во время подъема по ступенькам, мужчина обратился к врачам.

Со временем спина и руки Майкла покрылись жуткой сыпью. Тогда врачи обнаружили в организме англичанина тропический червей-паразитов.

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Они, вероятно, попали в организм через половые органы и отложить там яйца. Размножение паразитов дало осложнения на позвоночник и привело к параличу ног.

После того, как возбудитель инфекции был уничтожен, Майкл провел много времени в инвалидной коляске, затем передвигался на костылях. По прогнозам врачей, вероятность туриста полностью восстановиться составляет 30%, а произойдет это не ранее чем через десять лет.

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Источник: korrespondent.net