Лента RSS
Подписаться на ленту
18 ноября 2019, понедельник, 18:39
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,26
18. 11. 2019

В Китае зафиксировали третий случай заболевания чумой

В Китае зарегистрирован третий случай чумы, а 28 человек оказались в карантинной зоне региона Внутренняя Монголия из-за угрозы эпидемии, сообщает Xinhua.
 
Уточняется, что заболевший бубонной чумой пациент лечится в больнице в графстве Хуадэ на севере Китайского автономного региона Внутренняя Монголия. Не исключают, что он мог заразиться чумой от кролика, которого съел сырым. 
 
12 ноября стало известно, что в китайской столице двое жителей Внутренней Монголии проходят лечение от легочной чумы. Власти заверили, что эпидемии опасаться не стоит. Теперь, после того как в том же регионе был зарегистрирован случай бубонной чумы, 28 человек, которые находились в контакте с заболевшим, оказались на карантине. О новых случаях пока не сообщается.
 
Отмечается, что в мае 2019 года во Внутренней Монголии от бубонной чумы скончалась пара, съевшая сырую печень сурка - местное "народное" лекарство.
 
Ранее на территории Московского района Харькова на стихийной свалке были обнаружены трупы и останки свиней с вирусом африканской чумы.
 
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Из почтовой переписки:
- Абрам, по-моему, наши письма вскрывают. Посылаю тебе в этом письме мой волос.
- Изя, всё нормально! Волос получил!
- Абрам, а я его в конверт не клал!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.