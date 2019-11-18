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18. 11. 2019

Демонстрантов в Тбилиси разогнали водометами

Грузинская полиция очистила от протестующих территорию у здания парламента Грузии, где ранее собралась акция протеста, сообащет Интерфакс.

Полиция с применением водометов оттеснила участников акции от входов в здание парламента, а сейчас спецназовцы оттесняют участников акции с проспекта Руставели.

После этого спецназ МВД при поддержке спецтехники двинулся по проспекту Руставели в сторону палаточного городка, который был установлен участниками акции протеста оппозиции перед зданием парламента. Позднее стало известно, что сотрудники правоохранительных органов разобрали палаточный городок оппозиционеров.

Также по меньшей мере 10 человек задержаны полицейскими в ходе разгона митинга. Демонстранты задержаны в административном порядке.

Ранее сообщалось, что спецназ начал разгон демонстрантов в Тбилиси. 

Напомним, что ранее протестующие в Тбилиси провели ночь в палатках. Участники акции протеста выступают против провала голосования в парламенте по внесению конституционных поправок о выборах.

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Источник: korrespondent.net
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