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18. 11. 2019

В Сирии подожгли российский военный патруль

Члены Рабочей партии Курдистана забросали камнями и "коктейлями Молотова" российскую и турецкую военную технику во время совместного патрулирования сирийской территории. Видео инцидента опубликовано в Twitter турецкого издания EHA MEDYA‏.

На кадрах видно, как несколько мужчин и женщина бросают горящие бутылки в военный транспорт с российский флагом, и он загорается. В описании отмечается, что военные патрулировали район Кобани к востоку от Евфрата.

Fırat’ın doğusunda Ayn el Arap & Kobani bölgesinde Türk ve Rus askeri unsurlarının devriyesi sırasında, PKK'lı teröristler Türk ve Rus askeri araçlarına taş ve molotof ile saldırı düzenledi.

Rus askeri aracı molotoflu saldırı sonrası zarar gördü. pic.twitter.com/dQRiG8lF0D

— EHA MEDYA (@eha_medya) 18 ноября 2019 г.
 
Ранее сообщалось, что в Сирии возобновились бои между турецкими силами и курдами. На севере Сирии возобновились бои между турецкими силами и курдами. В результате бомбардировок пострадали люди.

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Источник: korrespondent.net
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