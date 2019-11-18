В Германии газета начала расследование о своем владельце

Газета Berliner Zeitung в Германии начала расследование в отношении своего нового владельца, когда выяснилось, что он был информатором восточногерманской тайной полиции Штази. Об этом сообщает The Guardian в понедельник, 18 ноября.

Редакция левоцентристской газеты Berliner Zeitung, основанной в 1945 году, заявила, что Хольгер Фридрих, который вместе со своей женой в этом году купил издание, пообещал журналистам "полную поддержку и сотрудничество".

В Штази работали более 90 тысяч постоянных сотрудников и 174 тысяч информаторов, или IM, чья роль заключалась в том, чтобы шпионить за друзьями, семьей и коллегами по работе и сообщать информацию предназначенным кураторам.

Согласно документам из архива Штази, опубликованным немецким изданием Welt am Sonntag, Фридрих был информатором под кодовым именем "Питер Бернштейн".

Он предоставлял информацию о своих товарищах солдатах, с которыми он работал во время военной службы в вооруженных силах. Документы свидетельствуют о том, что он представил ряд крайне компрометирующих сообщений о своих коллегах.

Напомним, что ранее в Турции журналистка получила год тюрьмы за материал об офшорах. Журналистка не была немедленно помещена в тюрьму, поскольку еще имеет возможность подать апелляцию.

Также сообщалось, что в Болгарии убили журналистку. Полиция сейчас отрабатывает несколько версий причин преступления, в том числе и то, что убийство совершено из-за профессиональной деятельности журналистки.

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Источник: korrespondent.net