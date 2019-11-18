Макрон обсудил с Путиным возвращение кораблей

Президент Франции Эмманюэль Макрон и России Владимир Путин в понедельник, 18 ноября, провели телефонный разговор, обсудив темы, связанные с Украиной. Об этом сообщили пресс-службы двух президентов.

Как информируют у Макрона, стороны обсудили подготовку нормандского саммита, который состоится 9 декабря в Париже. Также, утверждает пресс-служба французского президента, Макрон приветствовал возврат Украине трех кораблей, захваченных Россией в районе Керченского пролива. Во Франции такой жест назвали ожидаемым и таким, что поможет укрепить доверие в диалоге между Украиной и РФ.

В свою очередь пресс-служба Кремля вспомнила о законе об особом статусе Донбасса и Минских соглашениях. Там также отметил, что разговор касался и нормандской встречи, проведение которой ранее сегодня подтвердили у Путина.

Ранее сообщалось, что Россия вернула Украине захваченные корабли. В РФ сообщили, что корабли являются "вещественными доказательствами", а Украине они были переданы на "ответственное хранение".

В свою очередь заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль сообщила, что все три корабля после возвращения направляются в Одессу.

Она также отметила, что в ближайший четверг в Гааге пройдут первые слушания арбитражного трибунала по делу о нарушении Россией иммунитета трех украинских военных кораблей и членов их экипажей.

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Источник: korrespondent.net