Трамп ответил на предложение дать показания в Конгрессе

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассмотрит возможность появиться на слушаниях об импичменте. Об этом он написал в понедельник, 18 ноября в Twitter после того, как спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси призвала его дать показания в Конгрессе.

"Она также сказала, что я могу сделать это письменно. Хотя я не сделал ничего противозаконного ... мне нравится эта идея, и я, чтобы снова сфокусировать внимание Конгресса, тщательно обдумаю это!", - написал глава Белого дома.

В то же время, он раскритиковал демократов, назвав их "безумными" и "бездельниками", обозвал саму Пелоси "сумашедшей" и "нервной", и написал, что она, якобы, скоро уйдет с должности.

Кроме того, Трамп намеренно исказил название телепрограммы Face The Nation (Встань перед нацией) на канале CBS, где вышло интервью с Пелоси с критикой против президента, на Deface The Nation (Искази нацию).

В интервью телеканалу CBS, которое вышло в минувшие выходные, Нэнси Пелоси призвала Трампа прийти в Конгресс и дать показания в контексте расследования по его импичмента. Она, в частности, отметила, что президент должен выражать свое несогласие не в соцсетях, а в комитете путем дачи показаний под присягой.

Ранее сообщалось, что СМИ нашли неточности в новой стенограмме Трампа. В опубликованной реконструкции первого разговора Трампа с Зеленским не нашли информации, о которой сообщил Белый дом.

Напомним, предыдущая стенограмма разговора Трампа и Зеленского была опубликована 25 сентября. После этого в США инициировали процедуру импичмента Трампа.

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Источник: korrespondent.net