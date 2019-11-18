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18. 11. 2019

В супермаркете США застрелили троих человек

В США в штате Оклахома в городе Дункан неизвестный устроил стрельбу в супермаркете Walmart, сообщает в понедельник, 18 ноября, издание Duncan Banner.
 
Одним из погибших был сам стрелок. Всего жертвами стали трое. Инцидент произошел утром в понедельник, 18 ноября, по местному времени.
 
В городе закрыты университет и школы. Детей не выпускают из учебных заведений.
 
На месте происшествия работает полиция.
 
Накануне в США в городе Сан-Диего в результате стрельбы погибли трое детей в возрасте до 10 лет, мужчина и женщина 31 и 29 лет.
 
Ранее подросток открыл стрельбу в школе города Санта-Кларита в Калифорнии, в результате минимум шесть человек получили ранения. 

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Источник: korrespondent.net
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