В супермаркете США застрелили троих человек

В США в штате Оклахома в городе Дункан неизвестный устроил стрельбу в супермаркете Walmart, сообщает в понедельник, 18 ноября, издание Duncan Banner.

Одним из погибших был сам стрелок. Всего жертвами стали трое. Инцидент произошел утром в понедельник, 18 ноября, по местному времени.

В городе закрыты университет и школы. Детей не выпускают из учебных заведений.

На месте происшествия работает полиция.

Накануне в США в городе Сан-Диего в результате стрельбы погибли трое детей в возрасте до 10 лет, мужчина и женщина 31 и 29 лет.

Ранее подросток открыл стрельбу в школе города Санта-Кларита в Калифорнии, в результате минимум шесть человек получили ранения.

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Источник: korrespondent.net