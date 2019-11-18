В Виннице подрались силовики и Нацдружина

Во время акции протеста под стенами Винницаоблэнерго произошли столкновения между активистами Национальной дружины и полицией, сообщает Вежа.

Акция протеста под стенами местного облэнерго была анонсирована на 16:00. Активисты Национальной дружины по-прежнему требуют освобождения от должности генерального директора Винницаоблэнерго Андрея Полищука, а также требуют у руководителя облэнерго извинений перед горожанами и лишения мандата депутата областного совета.

Активисты обвиняют Полищука в "шантаже всего города", имея в виду недавнее отключение от электроснабжения местного водоканала. Сегодня же Нацдружины под руководством Андрея Вербецкого снова пришли к Винницаоблэнерго требовать увольнения Полищука.

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Однако еще на подходе к зданию облэнерго активистам пытались преградить представители полиции коммуникации, которые указали протестующим на то, что здание является частной собственностью. На это активисты ответили, что хоть здание и является частным имуществом, сама земля, на которой она расположена - есть коммунальной. Кроме того, прямо за зданием течет река Южный Буг, а согласно законодательству граждане Украины имеют право на беспрепятственный доступ к воде. Поэтому протестующие пытались пройти через ворота, которые ведут на территорию предприятия, сообщает СМИ.

Однако пока митингующие общались с полицией диалога, у ворот уже выстроились несколько десятков спецназовцев из полицейского подразделения ТОР. Они не пропускали активистов к воротам, в результате чего произошла кратковременная потасовка.

Напомним, в Харькове состоялся Марш равенства, в котором приняли участие больше двух тысяч человек. Во время акции произошли столкновения.

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Источник: korrespondent.net