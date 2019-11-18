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18. 11. 2019

Транзит нефтепродуктов через Украину сократился на 40%

Транзитные перевозки нефтепродуктов по железной дороге через территорию Украины по итогам октября сократились до 8,7 тысяч тонн - на 41% по сравнению с объемами октября прошлого года, сообщает enkorr со ссылкой на исследование "Консалтинговой группы А-95".
 
Отмечается, что все транзитные перевозки нефтепродуктов осуществлялись в направлении Молдовы.
 
"За октябрь было транзитовано 7,7 тыс тонн дизтоплива - это на 3900 тонн больше показателя сентября этого года. Весь объем пришелся на поставки из Беларуси.
 
Транзит бензинов в октябре составил 1 тыс тонн. Весь ресурс был отправлен из Беларуси в Молдову", - говорится в сообщении.
 
Также сообщается, что за 10 месяцев 2019 года транзит нефтепродуктов составил 92,3 тысячи тонн - это на 26% ниже показателя аналогичного периода прошлого года.
 
Напомним, накануне Газпром направил Нафтогазу предложение по транзиту.
 
В свою очередь глава Нафтогаза Андрей Коболев раскритиковал заявления Путина по поводу газовых отношений между Россией и Украиной. По его словам, большинство тезисов из заявления российского президента не соответствуют действительности.

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Источник: korrespondent.net
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