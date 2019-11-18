Озвучены дата и время суда над Ляшко

Экс-нардеп и лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что слушание по поводу его драки со "слугой народа" Андреем Герусом запланировано на вторник, 19 ноября, в Бориспольском горрайонном суде, о чем стало известно с Facebook политика.

"Завтра в 14:00 Бориспольский горрайонный суд (судья Юрий Кабанячий) рассмотрит ходатайство прокуратуры о моем аресте. Сегодня в Бориспольской прокуратуре мне вручили "подозрение" по сфальсифицированному делу о конфликте с Герусом", - написал он.

При этом Ляшко убежден, что дело открыто по поручению Генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Напомним, 6 ноября Ляшко в аэропорту Борисполь подрался с Герусом. Конфликт произошел из-за поправки главы комитета Рады по энергетике Геруса, которая позволяет импортировать электроэнергию из России. Позже драку Ляшко и Геруса квалифицировали как насилие в отношении нардепа. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

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Источник: korrespondent.net