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18. 11. 2019

Озвучены дата и время суда над Ляшко

Экс-нардеп и лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что слушание по поводу его драки со "слугой народа" Андреем Герусом запланировано на вторник, 19 ноября, в Бориспольском горрайонном суде, о чем стало известно с Facebook политика.
 
 
"Завтра в 14:00 Бориспольский горрайонный суд (судья Юрий Кабанячий) рассмотрит ходатайство прокуратуры о моем аресте. Сегодня в Бориспольской прокуратуре мне вручили "подозрение" по сфальсифицированному делу о конфликте с Герусом", - написал он.
 
При этом Ляшко убежден, что дело открыто по поручению Генерального прокурора Руслана Рябошапки.
 
Напомним, 6 ноября Ляшко в аэропорту Борисполь подрался с Герусом. Конфликт произошел из-за поправки главы комитета Рады по энергетике Геруса, которая позволяет импортировать электроэнергию из России.
 
Позже драку Ляшко и Геруса квалифицировали как насилие в отношении нардепа. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.
 
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Источник: korrespondent.net
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