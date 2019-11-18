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18. 11. 2019

МАГАТЭ обвинило Иран в нарушении еще одного пункта ядерной сделки

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что Иран нарушил очередной пункт ядерной сделки, превысив запасы хранения тяжелой воды. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщили в МАГАТЭ, Иран накопил 131,5 тонны тяжелой воды, что на 1,5 тонны больше допустимого максимума. Тяжелая вода используется в работе ядерного реактора.

"Иран проинформировал агентство, что его запас тяжелой воды превысил 130 тонн. 17 ноября 2019 года агентство удостоверилось, что завод по производству тяжелой воды работает, и что запас тяжелой воды Ирана составляет 131,5 тонны", - рассказали в МАГАТЭ.

В 2018 году США вышли из ядерной сделки, и с тех пор неоднократно расширяли санкции против страны. В ответ Иран постепенно сокращает свои обязательства по СВПД. 

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Источник: korrespondent.net
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