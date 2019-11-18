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18. 11. 2019

Нацбанк разрешит снимать наличку в торговых точках

Национальный банк намерен предоставить украинцам возможность получать наличные со своих электронных счетов из касс торговых предприятий, сообщается в понедельник, 18 ноября, в пресс-центре НБУ.
 
"Нацбанк предлагает предоставить возможность держателям электронных платежных средств в случае необходимости получать наличные из касс предприятий торговли, общественного питания и услуг, применяющих регистраторы расчетных операций", - говорится в сообщении.
 
В регуляторе считают, что такой шаг позволит сократить сегмент теневой экономики, а также развивать безналичную сферу и повысить финансовую инклюзию украинцев.
 
Кроме того, в НБУ хотят урегулировать операции с наличными для перевода средств субъектами хозяйствования, которые не являются финучреждениями, но при этом имеют право предоставлять отдельные финуслуги.
 
Напомним, Нацбанк резко сократил продажу валюты на межбанке.
 
Отметим, международные резервы Украины сокращаются второй месяц подряд. В октябре они снизились на 0,2% (на $34,88 млн) и составили $21 402,93 млн.

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Источник: korrespondent.net
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