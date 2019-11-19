ЕС раскритиковал организацию выборов в Беларуси

В ЕС заявили, что выборы в Беларуси прошли с нарушением международных стандартов. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы Евросоюза, распространенном 18 ноября.

"Вчерашние парламентские выборы в Республике Беларусь прошли в целом в спокойной обстановке. Тем не менее, это была упущенная возможность провести выборы в полном соответствии с международными стандартами", − отметили в Брюсселе.

В ЕС напомнили, что согласно предварительной оценке международной миссии ОБСЕ, во время выборов "имело место полное игнорирование основных свобод собраний, ассоциаций и выражения мнений", а также была ограничена предвыборная агитация.

В преддверии президентских выборов в 2020 году Беларусь призвали незамедлительно возобновить работу по комплексной избирательной реформе.

"Это также будет иметь ключевое значение для полного раскрытия потенциала отношений между ЕС и Беларусью, опирающегося на позитивное сотрудничество последних трех лет", − говорится в документе внешнеполитической службы ЕС.

Напомним, 17 ноября в Беларуси состоялись выборы в нижнюю палату парламента. На 110 депутатских мест претендовали 513 кандидатов. Явка избирателей составила 77,22%.

В новый состав парламента не прошел ни один из представителей оппозиции.

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Источник: korrespondent.net