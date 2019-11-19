США подменяют международное право "законами джунглей" − Палестина

Генеральный секретарь Исполкома Организации освобождения Палестины (ООП) Саиб Арикат осудил заявление госсекретаря США Майкла Помпео о еврейских поселениях на Западном берегу реки Иордан. Об этом в понедельник, 18 ноября, сообщило агентство Maan.
Отмечается, что Арикат обвинил Вашингтон в попытке подменить международное право законами джунглей.
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Источник: korrespondent.net
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