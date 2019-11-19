Протесты в Грузии: шесть человек ранены и около 40 задержаны

Во время акции протеста перед зданием парламента в Тбилиси полиция задержала 37 человек. Об этом вечером 18 ноября сообщило МВД Грузии.

По информации министерства, на проспекте Руставели пострадали шесть человек среди которых два сотрудника правоохранительных органов.

Отмечается, что задержания связаны с административными правонарушениями: неподчинением законным требованиям сотрудника правоохранительных органов и хулиганством.

Ранее сообщалось, что полиция с применением водометов разогнала участников акции оппозиции, которые блокировали входы в здание парламента Грузии.

Напомним, акции протеста в Тбилиси начались после того, как парламент не смог принять законопроект по конституционным изменениям, согласно которому парламентские выборы в 2020 году должны были пройти полностью по пропорциональной системе.

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Источник: korrespondent.net