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19. 11. 2019

В Евросоюзе согласовали бюджет на 2020 год

 
Европейский парламент и представители 28 стран членов Евросоюза достигли вечером в понедельник, 18 ноября, соглашения о бюджете ЕС на 2020 год.
 
Поступления в бюджет составят 168,7 миллиарда евро. Это на 1,5% больше по сравнению с бюджетом 2019 года.
 
Согласованная сумма финансовых поступлений является компромиссом между требованием Европарламента (171 миллиард евро) и пожеланими стран-плательщиков (166,8 миллиарда евро).
 
Общая сумма расходов будет составлять 153,6 миллиарда евро, что на 3,4% больше, чем годом ранее.
 
Увеличены расходы на защиту климата, на борьбу с безработицей среди молодежи и внедрение цифровых технологий.
 
В то же время на 85 миллионов евро уменьшен размер помощи кандидату на вступление в ЕС Турции, с которой у Брюсселя в последние месяцы немало разногласий.
 
Комиссар ЕС по бюджету Гюнтер Эттингер заявил, что новый бюджет перенаправит ресурсы в те области, где они особенно необходимы.
 
"Он поможет создать рабочие места, встретить лицом к лицу климатические изменения и распространить инвестиции по всей Европе", − заявил он.
 
Представители Германии, которая предоставляет более пятой части бюджета ЕС, по данным агентства dpa, назвали новый бюджет "хорошим компромиссом".
 
Между тем еще не исключен вариант "жесткого" Brexit , который, как утверждают эксперты, может привести к нехватке 16,5 миллиарда евро в бюджете ЕС.
 
По данным брюссельского аналитического центра Bruegel, в случае выхода Великобритании из состава ЕС без соглашения одной лишь Германии предстоит до конца 2020 года дополнительно внести в бюджет ЕС до 4,2 миллиарда евро.
 
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Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net
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