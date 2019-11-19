Лента RSS
Подписаться на ленту
19 ноября 2019, вторник, 05:13
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,26
19. 11. 2019

Нетаньяху: Трамп исправил историческую ошибку

 
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом на фоне заявления госсекретаря Майка Помпео по поводу еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан. Об этом израильский премьер сообщил в Twitter 19 ноября.
 
"Я поговорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом и сказал ему, что он исправил историческую несправедливость. Кому-то нужно было сказать простую правду, и президент Трамп поступил так же, как он сделал это с признанием Голанских высот и переносом посольства США в Иерусалим", − подчеркнул Нетаньяху.

I spoke on the phone with US President Donald Trump and told him that he had corrected a historic injustice

Somebody needed to say a simple truth, and President Trump did this, just as he did with the recognition of the Golan Heights and the moving of the US embassy to Jerusalem

— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) November 18, 2019
 
По его словам, евреи находятся "не на чужой земле".
 
"Это наша родина уже более трех тысяч лет",  − указал израильский премьер.
 
При этом Нетаньяху отметил, что шаг США "не мешает переговорам" с палестинской стороной. 
"Напротив, это способствует миру, потому что невозможно построить истинный мир, основываясь на лжи", − добавил глава правительства Израиля.
 
Ранее в понедельник, 18 ноября, госсекретарь США заявил, что Вашингтон больше не считает строительство израильских поселений на Западном берегу реки Иордан нарушающим международное право.
 
Напомним, в конце 2017 Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился перенести туда американское посольство.
 
В марте этого года президент США подписал декларацию, признающую суверенитет Израиля над Голанскими высотами − спорной территорией на границе с Сирией.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Из почтовой переписки:
- Абрам, по-моему, наши письма вскрывают. Посылаю тебе в этом письме мой волос.
- Изя, всё нормально! Волос получил!
- Абрам, а я его в конверт не клал!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.