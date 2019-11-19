Переговоры с Газпромом должны продолжаться при участии ЕК − Витренко

Исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко убежден, что дальнейшие переговоры по транзиту газа должны осуществляться в трехстороннем формате при участии Европейской комиссии. Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV 18 ноября.

"Мы надеемся, что продолжится работа в трехстороннем формате (Украина, Россия, Еврокомиссия), и даже последнее предложение Газпрома мы тоже будем обсуждать в прозрачный способ в трехстороннем формате с нашими европейскими партнерами, чтобы обеспечить справедливые, а это в нашем случае европейские условия, продолжения транзита", − отметил Витренко.

При этом директор Нафтогаза подчеркнул, что ему не известно о какой-либо конкретной работе в нормандском формате относительно переговоров по газу.

"В отношении нормандского формата. Мне не известно, честно говоря, чтобы была какая-то конкретная работа в нормандском формате относительно переговоров о газе. Я слышал высказывания господина Пристайко (глава МИД Украины), который говорил, что хотя российская сторона и пыталась навязать газовые вопросы в нормандском формате, но от этого удалось, скажем так, отбиться. То есть этот шантаж со стороны России не прошел", − указал Витренко.

Ранее еврокомиссар Марош Шефчович заявил, что рассчитывает на обсуждение контракта по транзиту российского газа через территорию Украины на саммите нормандской четверки.

Он выразил надежду, что президенты России и Украины смогут ускорить процесс газовых переговоров.

Напомним, 18 ноября стало известно, что Газпром направил Нафтогазу официальное предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины.

В предложении российской компании указано, что необходимыми условиями продления действующего контракта или заключения нового договора являются отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.

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Источник: korrespondent.net