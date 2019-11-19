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19. 11. 2019

ЕС не изменил позицию по еврейским поселениям

 
Евросоюз не изменил позицию в отношении поселенческой политики Израиля и считает ее незаконной. Об этом говорится в заявлении главы европейской дипломатии Федерики Могерини, распространенном 18 ноября.
 
Ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон больше не считает строительство израильских поселений на Западном берегу реки Иордан нарушающим международное право.
 
"Позиция Европейского Союза в отношении израильской поселенческой политики на оккупированной палестинской территории ясна и остается неизменной: вся поселенческая деятельность незаконна, согласно международному праву, и подрывает решение о двух государствах, а также перспективы прочного мира, как это было подтверждено резолюцией Совета Безопасности ООН 2334", − подчеркнули в ЕС.
 
Также Брюссель призвал Израиль "прекратить любую поселенческую деятельность в соответствии с его обязательствами как оккупирующей державы".
 
При этом в ЕС заверили, что будут и дальше поддерживать возобновление процесс переговоров для решения о двух государствах для двух народов.
 
Как сообщал Корреспондент.net, в декабре 2016 года Совбез ООН принял резолюцию 2334, которая подтверждает, что строительство Израилем поселений на территории Западного берега Иордана является нарушением международного права.
 
Израильская сторона тогда заявила, что не будет выполнять положения этого документа.
 
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Источник: korrespondent.net
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