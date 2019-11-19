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19. 11. 2019

В Белом доме рассказали об обследовании Трампа

 
Президент США Дональд Трамп проходил плановое медицинское обследование в госпитале имени Уолтера Рида в штате Мэриленд в минувшие выходные. Об этом говорится в заключении главного врача Белого дома Шона Конли, распространенном в понедельник, 18 ноября. 
 
"У президента не было никакой боли в груди, и никаких обследований или лечения в связи с какими бы то ни было экстренными или неотложными проблемами (со здоровьем) не предпринималось", − указал Конли.
 
По словам врача, это было "стандартное, плановое промежуточное обследование".
 
Напомним, в субботу, 16 ноября, пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм сообщила, что американский лидер "в преддверии очень напряженного 2020 года" решил воспользоваться "свободными выходными в Вашингтоне, чтобы начать часть своего планового ежегодного обследования".
 
Для этого он отправился в госпиталь имени Уолтера Рида в штате Мэриленд. 
 
Позже Гришем отметила, что здоровье Трампа в порядке и жалоб на самочувствие у него нет.
 
В официальном графике президента поездка в госпиталь не значилась. На фоне этого среди пользователей Twitter начал распространяться слух о том, что причиной поездки Трампа в Мэриленд стали боли в груди.

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Источник: korrespondent.net
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