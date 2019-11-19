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19. 11. 2019

Итоги 18.11: Возврат кораблей и письмо Газпрома

Газпром отправил Нафтогазу предложение по транзиту газа

Газпром направил Нафтогазу официальное предложение о продлении транзитного контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины.

Российская компания заявила о готовности заключить контракт на год. При этом обязательными условиями являются отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель подчеркнул, что предложение Газпрома неприемлемо.

Исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко заявил, что дальнейшие переговоры по транзиту газа должны осуществляться в трехстороннем формате при участии Европейской комиссии.

США признали законными поселения Израиля на Западном берегу

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон пересмотрел политику в отношении строительства еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан и больше не считает, что Израиль нарушает международное право.

Россия вернула захваченные украинские корабли

Россия передала Украине задержанные год назад в Керченском проливе корабли − буксир Яны Капу и малые бронированые артиллерийские катера Никополь и Бердянск

Передача произошла в нейтральных водах.

Корреспондент.net собрал подробности ситации. 

В центре Тбилиси разогнали демонстрантов

Грузинская полиция с применением водометов разогнала участников акции оппозиции, которые блокировали входы в здание парламента Грузии. 

В ходе противостояния были задержаны 37 демонстрантов. Шесть человек, среди которых два сотрудника правоохранительных органов, получили ранения.

РФ подтвердила участие в нормандской встрече

В Кремле подтвердили участие в саммите нормандской четверки, который состоится 9 декабря в Париже. 

Ляшко вручили подозрение по делу о драке

Лидеру Радикальной партии Олегу Ляшко объявили подозрение по делу о драке с народным депутатом от Слуги народа Андреем Герусом. 

Генпрокуратура направила в суд ходатайство об избрании меры пресечения экс-нардепу в виде содержания под стражей.

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Источник: korrespondent.net
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