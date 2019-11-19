Итоги 18.11: Возврат кораблей и письмо Газпрома

Газпром отправил Нафтогазу предложение по транзиту газа
Газпром направил Нафтогазу официальное предложение о продлении транзитного контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины.
Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель подчеркнул, что предложение Газпрома неприемлемо.
Исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко заявил, что дальнейшие переговоры по транзиту газа должны осуществляться в трехстороннем формате при участии Европейской комиссии.
США признали законными поселения Израиля на Западном берегу
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон пересмотрел политику в отношении строительства еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан и больше не считает, что Израиль нарушает международное право.
Россия вернула захваченные украинские корабли
Россия передала Украине задержанные год назад в Керченском проливе корабли − буксир Яны Капу и малые бронированые артиллерийские катера Никополь и Бердянск.
Передача произошла в нейтральных водах.
Корреспондент.net собрал подробности ситации.
В центре Тбилиси разогнали демонстрантов
Грузинская полиция с применением водометов разогнала участников акции оппозиции, которые блокировали входы в здание парламента Грузии.
В ходе противостояния были задержаны 37 демонстрантов. Шесть человек, среди которых два сотрудника правоохранительных органов, получили ранения.
РФ подтвердила участие в нормандской встрече
В Кремле подтвердили участие в саммите нормандской четверки, который состоится 9 декабря в Париже.
Ляшко вручили подозрение по делу о драке
Лидеру Радикальной партии Олегу Ляшко объявили подозрение по делу о драке с народным депутатом от Слуги народа Андреем Герусом.
Генпрокуратура направила в суд ходатайство об избрании меры пресечения экс-нардепу в виде содержания под стражей.
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Источник: korrespondent.net
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