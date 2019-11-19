Экс-госсекретарь США раскритиковал действия Трампа по отношению к Украине

Бывший государственный секретарь США Рекс Тиллерсон косвенно раскритиковал президента США Дональда Трампа в связи с его действиями по отношению в Украине. Об этом сообщает DW во вторник, 19 ноября.

"Ясно, что просить о личных услугах, используя активы Соединенных Штатов как залог, неправильно. Поэтому, если вы хотите какой-то личной выгоды и при этом используете американскую помощь иностранным странам, американское оружие или американское влияние - это неправильно, и я думаю, что все это понимают", - сказал он.

Напомним, 29 августа стало известно, что Трамп распорядился провести пересмотр военной помощи Украине. На время ревизии средства были заморожены.

Позже помощь Киеву разблокировали, однако в сентябре в США разгорелся скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Он стал поводом для объявления Палатой представителей Конгресса США о начале процедуры импичмента Трампа.

Как утверждают оппоненты американского лидера, Трамп во время беседы пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности в Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

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Источник: korrespondent.net