Экс-госсекретарь США раскритиковал действия Трампа по отношению к Украине

Бывший государственный секретарь США Рекс Тиллерсон косвенно раскритиковал президента США Дональда Трампа в связи с его действиями по отношению в Украине. Об этом сообщает DW во вторник, 19 ноября.
"Ясно, что просить о личных услугах, используя активы Соединенных Штатов как залог, неправильно. Поэтому, если вы хотите какой-то личной выгоды и при этом используете американскую помощь иностранным странам, американское оружие или американское влияние - это неправильно, и я думаю, что все это понимают", - сказал он.
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Источник: korrespondent.net
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