В Мексике столкнулись автобусы: погибли 11 человек, еще 25 ранены

В Мексике столкнулись три автобуса, в результате чего погибли как минимум 11 человек, 25 получили травмы. Об этом сообщает Milenio со ссылкой на местную службу спасения.

Водители транспортных средств скрылись с места автокатастрофы, полиция ищет их. Пострадавшие пассажиры доставлены в ближайшие больницы, сведений об их состоянии не обнародовали.

Известно, что среди погибших есть ребенок четырех лет.

Ante accidente en la Autopista México-Pachuca km 16, personal de @pciviledomex en compañía de @HCB_Ecatepec, @PoliciaFedMx, @CruzRoja_MX y #SUEM, se encuentran laborando en el lugar; permite el libre acceso a vehículos de #Emergencia. #PrevenirEsVivir pic.twitter.com/Y7OKux3DOc — Luis Felipe Puente (@LUISFELIPE_P) 19 ноября 2019 г.

Напомним, в Словакии автобус попал в ДТП. По данным пожарных, погибли по меньшей мере 13 человек. Около 20 человек получили ранения. Многие из них в тяжелом состоянии. А в Перу автобус рухнул в пропасть: 19 жертв. Автобус направлялся в город Трухильо, расположенный в 557 километрах к северу от столицы Лимы.

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Источник: korrespondent.net