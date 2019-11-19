В Тбилиси после разгона возобновились протесты

У парламента Грузии в Тбилиси утром во вторник, 19 ноября, протестующие снова установили палатки, сообщает Первый канал Грузинского телевидения.
Вчера полиция, применив водометы, разогнала акцию протестующих, которые заблокировали парламент. Задержаны 37 человек, которых обвиняют в неподчинении полиции и хулиганстве, сообщает Грузия онлайн. По данным МВД, пострадали четверо протестующих и двое сотрудников полиции.
Вечером после разгона акция протеста возобновилась, но участники не стали перекрывать движение на проспекте Руставели.
Источник: korrespondent.net
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