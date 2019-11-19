Вечный президент. Лукашенко идет на новый срок

Александр Лукашенко не собирается покадать пост президента Беларуси. Он бессменно правит страной с 1994 года. Пять раз переизбирался и готов это сделать в шестой раз. Объясняет все это он фразой “если народ попросит”.

При всем этом авторитаризме именно к Лукашенко лучше всего относятся украинцы из всех зарубежных лидеров.

Новый срок

Президентские выборы в Беларуси должны состояться летом 2020 года. Лукашенко говорит, что не будет держаться за власть, если его не поддержит народ.

"Если люди меня не поддержат на каких-то выборах - я на них не обижусь. Я уже поработал достаточное количество лет. Это вы думайте, выдвигаться мне на этих выборах или нет. Если цените стабильность, развитие государства, чтобы вас не продали и не загнали никуда, - пожалуйста, придите и скажите: послушай, президент, ты еще здоров", - сказал Лукашенко.

"Если не попросите - я никогда не буду выдвигать свою кандидатуру. Я, конечно, предложу ее на этих выборах, если буду чувствовать, что категорически против, - я буду переживать. Но вы должны мою кандидатуру отвергнуть на выборах. Я же сказал, синеющими пальцами держаться за кресло не буду. Поверьте, это не такое мягкое кресло!" - обратился он к журналистам.

Из слов Лукашенко следует, что он планирует баллотироваться и на седьмой срок, в 2025-м, "если народ попросит".

Президент также отметил, что Конституция Белоруссии не будет меняться к выборам: “Это было бы глупо менять Конституцию к выборам. Я обещал, что мы начнем над этим работать”.

Покритиковал Россию

Вместе с объявлением похода на новый срок Лукашенко покритиковал своего главного партнера – Российскую федерацию. Точнее проект союзного государства с ней.

Лукашенко заметил, что ежегодный дефицит торговли с Россией составляет до 9 млрд долларов и недопуск белорусских товаров на российские рынки не позволяет уменьшить этот дефицит.

"Ты когда вступаешь в какое-то объединение, рассчитываешь, что с каждым месяцем и годом будет лучше. А что происходит у нас? Нам каждый год подсовывают новые условия. И в результате мы в экономике что-то теряем, теряем и теряем", - заметил Лукашенко.

"На хрена нужен кому такой союз? Я уже вам по-простому, по-крестьянски говорю!" - сказал Лукашенко.

Лукашенко подчеркнул, что Беларусь ничего не просит у России, но требует равных условий для субъектов хозяйствования.

Репетиция

На выходных в Беларуси прошли парламентские выборы. Прошли без какой либо интриги. В нижнюю палату парламента не прошел ни один оппозиционный кандидат.

В Палату представителей Национального собрания, по данным ЦИК, избраны представители Белорусской патриотической партии, Республиканской партии труда и справедливости, Либерально-демократической партии, Белорусской аграрной партии, коммунисты, а также представители общественного объединения "Белая Русь". Все они поддерживают политику власти.

В прошлом созыве нижней палаты белорусского парламента, работали двое оппозиционных депутатов - Анна Канопацкая из Объединенной гражданской партии и Елена Анисим из "Общества белорусского языка".

На нынешних выборах почти все оппозиционные кандидаты были отсеяны властью в процессе регистрации и агитационного периода.

Евросоюз уже много лет не признает президентские и парламентские выборы в Беларуси соответствующими международным стандартам.

Местным, белорусским наблюдателям президент пригрозил "отвернуть головы" и "повыворачавать руки" за излишнюю, по мнению Лукашенко, наблюдательную бдительность в регионах и отчеты о нарушениях, "адресованные западным структурам".

В отчетах зафиксированы принуждение к досрочному голосованию, вброс бюллетеней и прочие традиционные для белорусского избирательного процесса ситуации.

При этом сам Лукашенко и не скрывает предназначение парламентских выборов в стране. "Это репетиция главных выборов", - считает глава Беларуси, называя главными предстоящие в следующем году президентские выборы.

Отношение в Украине

Парадоксально, но живущие в демократической стране украинцы, с пиететом относятся в авторитарному Лукашенко.

Так, по данным группы Рейтинг, 66% опрошенных относятся положительно к Лукашенко, а 15% - отрицательно. На втором месте симпатий украинцев – канцлер Германии Ангела Меркель (положительно относятся 60% опрошенных, отрицательно – 17%). К президенту Польши Анджею Дуде положительно относятся 48%, отрицательно – 9%, 18% – не знают такого политика, 27% – затруднились с ответом.

Хуже всего украинцы относятся к президенту России Владимиру Путину: 71% относятся отрицательно, только 15% – положительно и еще 12% затруднились высказать свое мнение.

В возрастном разрезе Лукашенко пользуется заметно большим уровнем поддержки среди старших украинцев, наименее обеспеченных и тех, кто сожалеет о распаде Советского Союза.

Источник: korrespondent.net