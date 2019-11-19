Извращенец нанимал сиделок для замены ему подгузников

Житель Нового Орлеана прикидывался слабоумным, чтобы нанятые им сиделки меняли ему памперсы. Об этом сообщает Law and Crime.
Чтобы удовлетворить свои извращенные сексуальные фантазии, 29-летний Ратледж Дис искал сиделок через специальное приложение. Мужчина просил поухаживать за его слабоумным братом Кори, которого не существовало.
Одна из его сиделок, американская студентка, приезжала к Дису десять раз. Когда она меняла ему подгузники, то замечала признаки сексуального возбуждения.
Иногда извращенец присылал студентке сообщения с просьбами научить пользоваться туалетом и посадить на детское сиденье.
Девушка обратилась в полицию только когда увидела на Facebook фотографию Диса и поняла, что ее обманули.
Мужчину арестовали и обвинили его в десяти случаях сексуального нападения. Кроме того, у мужчины нашли наркотики, за хранение которых его также привлекли к ответственности.
Американец признался, что нанимал сиделок из-за пережитой в детстве травмы. Также он признался, что ранее за ним ухаживали еще три женщины.
Ранее сообщалось, что извращенец внезапно умер, убегая от полиции. Также Корреспондент писал о том, что Леди Гага шокировала признанием об изнасиловании.
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Источник: korrespondent.net
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