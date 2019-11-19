Лента RSS
Подписаться на ленту
19 ноября 2019, вторник, 13:00
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,26
19. 11. 2019

Сидней затянуло дымом из-за масштабного лесного пожара

Крупнейший город Австралии, Сидней, затянуло дымом от лесных пожаров, которые бушуют в 150 км от города. Об этом во вторник, 19 ноября, сообщает BBC.

Масштабный пожар возник на территории 150 тысяч гектаров в Национальном парке города Воллеми, а сильный ветер принес дым в Сидней. Чиновники констатируют, что качество сиднейского воздуха достигло опасного уровня.

Тем временем местные жители жалуются, что просыпаются в тумане и запахе дыма в своих домах. Сегодня жителей Сиднея предупредили о серьезной опасности, ведь температура в некоторых частях города поднялась до +37°C.

Работники здравоохранения советуют людям оставаться дома и не нагружать себя. Служба скорой помощи Нового Южного Уэльса заявила, что людям с респираторными заболеваниями следует быть особенно осторожными.

Ранее сообщалось, что в Крыму произошло два крупных лесных пожара за сутки. На полуострове введены ограничения на пребывание граждан в лесах.

А в США из-за лесного пожара эвакуировали киностудию Warner Brothers.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Из почтовой переписки:
- Абрам, по-моему, наши письма вскрывают. Посылаю тебе в этом письме мой волос.
- Изя, всё нормально! Волос получил!
- Абрам, а я его в конверт не клал!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.