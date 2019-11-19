Лента RSS
Подписаться на ленту
19 ноября 2019, вторник, 14:31
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,26
19. 11. 2019

В Китае сняли редкого снежного барса

В китайском заповеднике на камеру сняли редчайшего снежного барса. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Ранее специалисты из заповедника в китайской провинции Сычуань замечали только следы хищника. Накануне его получилось снять на видео.

Отмечается, что ирбиса заметили в горах на высоте почти пять тысяч метров. Ранее запечатлеть хищника в этом регионе не удавалось.

Ирбисы или снежные барсы являются вымирающим видом. Всего в природе осталось около нескольких тысяч особей.

Ранее редкого оленя размером с кошку сняли на видео. Также Корреспондент писал о том, что впервые за 20 лет найден гриб "пальцы дьявола".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Из почтовой переписки:
- Абрам, по-моему, наши письма вскрывают. Посылаю тебе в этом письме мой волос.
- Изя, всё нормально! Волос получил!
- Абрам, а я его в конверт не клал!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.