В Китае сняли редкого снежного барса

В китайском заповеднике на камеру сняли редчайшего снежного барса. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Ранее специалисты из заповедника в китайской провинции Сычуань замечали только следы хищника. Накануне его получилось снять на видео.
Отмечается, что ирбиса заметили в горах на высоте почти пять тысяч метров. Ранее запечатлеть хищника в этом регионе не удавалось.
Ирбисы или снежные барсы являются вымирающим видом. Всего в природе осталось около нескольких тысяч особей.
Ранее редкого оленя размером с кошку сняли на видео. Также Корреспондент писал о том, что впервые за 20 лет найден гриб "пальцы дьявола".
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Источник: korrespondent.net
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