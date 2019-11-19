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19. 11. 2019

Эрдоган отказал Трампу по российским С-400

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил во вторник, 19 ноября, что он сообщил американскому коллеге Дональду Трампу о невозможности отказа Анкары от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, передает ТАСС.

"Мы объяснили Трампу, что Турция не отступит в вопросе С-400. Я рассказал Трампу о том, как Турцию довели до покупки систем С-400, и он признал наше право", - сказал турецкий лидер в ходе выступления в Анкаре.

Эрдоган также подчеркнул, что во время встречи с Трампом в США он сказал ему: "Если разногласия [с США] по поставкам истребителей F-35 продолжатся, то Турция будет вынуждена удовлетворить свои потребности у других".

Напомним, в сентябре 2017 года Россия и Турция заключили контракт на поставку двух дивизионов С-400 стоимостью 2,5 миллиарда долларов.
 
Сделка подразумевает частичную передачу технологий производства турецкой стороне.
 
Первые поставки начались 12 июля.
 
Против приобретения Турцией российских комплексов активно выступали США. В итоге Анкару  исключили из программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Также Трамп подписал указ о введении санкций в отношении Турции.

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Источник: korrespondent.net
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