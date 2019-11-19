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19. 11. 2019

НАТО признает космос своей новой оперативной сферой - СМИ

Североатлантический альянс намерен признать космос своей новой оперативной сферой. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает во вторник, 19 ноября, журналистка NPR News Терри Шульц в Twitter.

По словам Столтенберга, министры иностранных дел НАТО на саммите объявят космос пятой оперативной сферой военной деятельности. Четырьмя другими являются воздух, море, суша и кибернетические связи.

"Завтра мы сделаем еще один важный шаг - признаем космическое пространство как одну из сфер для проведения операций. Но мы не собираемся размещать оружие в космосе", - уточнил Столтенберг.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил о "смерти мозга" НАТО. Он раскритиковал отсутствие координации по стратегическим решениям между США и их союзниками по альянсу.

С ним не согласились другие политики, в частности Меркель и Столтенберг, которые раскритиковали заявление Макрона.

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Источник: korrespondent.net
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